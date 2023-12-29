У Сумах поховали військовослужбовця Андрія Чухлєба

29 грудня сумчани попрощалися з земляком Андрієм Чухлєбом. Військовослужбовець загинув 19 грудня в Донецькій області під час виконання бойових завдань. Йому було 53 роки.

Чоловік був матросом, оператором механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону, як повідомили в Сумському центрі комплектування. Воїна відспівали у Свято-Георгіївському храмі. Сюди з ним прийшли попрощатися матір, родичі, друзі і колеги.

Андрій Чухлєб. Фото: Суспільне Суми

“Він працював фрезерувальником на науково-виробничому підприємстві. Звичайна людина, нічим особливо не вирізнявся, але коли прийшла нагода така небажана, то він без всяких вагань…Якщо прийшла повістка, він сказав: “Я піду”. Це перша втрата в нашому колективі. Для нас це дуже важка втрата”, - розповів колега Сергій Остапенко.

“Дуже добрий, дуже чуйний. Гарний співробітник. Хороша людина, доброї душі людина”, - додав колега Олег.

Прощання з військовослужбовцем Андрієм Чухлєбом, Суми, 28 грудня, 2023 р. Фото: Суспільне Суми

“Гарний спеціаліст. Дуже гарний товариш”, - розповів колега Олександр.

Поховали захисника на Алеї Слави Баранівського кладовища.

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