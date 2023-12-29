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В річці Прип'ять на Волині шукають зниклу жінку
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В річці Прип'ять на Волині шукають зниклу жінку

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У річці Прип'ять в селищі Ратне на Волині водолази шукають 37-річну жінку, яка зникла напередодні, 28 грудня.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, виклик рятувальники отримали від правоохоронців.

За даними поліції, на березі річки знайшли речі зниклої. Наразі жінку шукають п'ять водолазів, які занурюються у водойму і оглядають акваторію й прилеглі території.

Станом на 17:30 водолази призупинили пошукові роботи. Їх продовжать завтра, 30 грудня.

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