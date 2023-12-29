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У РФ заявили, що восени призвали в армію 130 тисяч осіб
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У РФ заявили, що восени призвали в армію 130 тисяч осіб

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армія РФ
Ілюстративне фото військовослужбовців на плацу. Фото: Getty Images

У Росії завершився осінній призов, всього на службу у Збройних силах РФ заступили 130 тисяч людей.

Про це повідомили у Міноборони РФ.

"Осінній 2023 року призов громадян на військову службу завершено. Восени цього року для проходження військової служби до Збройних сил РФ та інших військових формувань покликано і направлено 130 тисяч осіб", — йдеться в повідомленні.

Призовники, які вислужили встановлені терміни військової служби, "своєчасно звільнені та направлені до місць проживання".

У Міноборони заявили, що призов відбувався "у складній обстановці, за умов негативного впливу із боку закордонних ЗМІ, спрямованого на дискредитацію ЗС РФ".

4 серпня Путін підписав указ про підвищення призовного віку з 18 до 30 років із 1 січня 2024 року. Верхня межа призовного віку зрушить із нинішніх 27 до 30 років, нижня залишиться на попередньому рівні – 18 років. Спочатку міністр оборони РФ Сергій Шойгу пропонував зрушити нижню планку, встановивши призовний вік 21-30 років, Путін підтримав цю ідею. У такому вигляді Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні, але у липні голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що було вирішено збільшити лише верхню межу призовного віку. Він стверджував, що "дуже багато хлопців хочуть піти та служити саме у 18 років".

12 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що за останні пів року 270 тисяч людей добровільно підписали контракти з російським Міністерством оборони.

29 вересня президент Росії Володимир Путін підписав указ щодо проведення осіннього призову на строкову службу в армії з 1 жовтня до 31 грудня.

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