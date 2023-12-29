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Чернігівець знайшов у сміттєвому баку ручну гранату із запалом
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Чернігівець знайшов у сміттєвому баку ручну гранату із запалом

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Чернігівець знайшов у сміттєвому баку ручну гранату із запалом
ФОТО: Поліція Чернігівської області

29 грудня чернігівець зателефонував на лінію "102" та розповів, що знайшов ручну гранату.

Про це йдеться у повідомленні поліції Чернігівської області.

За його словами, гранату він знайшов на проспекті Миру поміж багатоповерховими будинками у сміттєвому баку. Чоловік додав, що самостійно витягнув, ймовірно, небезпечний предмет і тримає його у руці. До заявника негайно направили один з патрульних екіпажів.

Прибувши на місце, інспектори виявили на лавці предмет, схожий на ручну гранату "Ф-1" із запалом. Поліцейські одразу викликали на місце вибухотехніків та слідчо-оперативну групу. Місце обгородили сигнальною стрічкою, перехожих попереджали про небезпеку та, щоб не наближалися.

Спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили гранату.

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