У Львові поховають військового з Сєверодонецька Євгена Гусєва

У Львові поховають українського військового з Сєвєродонецька Євгена Гусєва. Він воював у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення у складі морської піхоти на півдні України.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Євгеній родом з Сєвєродонецька. Здобув освіту електрозварювальника в рідному місті, а потім працював на будівництвах. Із початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини від окупантів", — йдеться у повідомленні.

У ОДА додали, що Євген Гусєв боронив Україну у лавах 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, він виконував бойові завдання на південному напрямку.

Чоловік загинув 15 листопада 2023 року в бою з росіянами. Його похорони відбудуться у Львові.

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