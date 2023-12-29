Родині загиблого Сергія Майдана з Вінниччини вручили медаль "Захиснику Вітчизни"

Загиблого оборонця з Вінниччини Сергія Майдана нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни". Відзнаку 29 грудня вручили родині військового.
Як повідомляють на сайті Хмільницької міської ради, Сергій Майдан (1985 року народження) був мешканцем села Шевченка Хмільницької громади. Загинув захисник 7 червня 2023 року біля міста Оріхів Запорізької області.
Фото: Хмільницька міська рада
Указом президента України "За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" Сергія Майдана посмертно нагородили медаллю "Захиснику Вітчизни". Нагороду отримала родина військовослужбовця: батьки та дружина з сином.