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Якою буде погода на Новий рік у Харкові та області: прогноз
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Якою буде погода на Новий рік у Харкові та області: прогноз

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погода в харкові на новий рік, прогноз на 30 грудня, проноз на 31 грудня, прогноз 1 січня
Парк Горького в Харкові, 26 грудня 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

Хмарно, без істотних опадів та морозу вдень — таку погоду прогнозують синоптики на 30 грудня-1 січня на Харківщині.

Про це повідомили у регіональному гідрометцентрі.

30 грудня: погода у Харкові та області

  • Хмарна погода;
  • Без істотних опадів;
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

31 грудня: якою буде погода на Харківщині

  • Хмарна погода;
  • Вночі невеликі опади. Вдень місцями невеликі опади;
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.

1 січня: прогноз для Харкова та області

  • Хмарно з проясненнями;
  • Без істотних опадів;
  • Вітер південний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

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