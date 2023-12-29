Якою буде погода на Новий рік у Харкові та області: прогноз

Хмарно, без істотних опадів та морозу вдень — таку погоду прогнозують синоптики на 30 грудня-1 січня на Харківщині.
Про це повідомили у регіональному гідрометцентрі.
30 грудня: погода у Харкові та області
- Хмарна погода;
- Без істотних опадів;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.
31 грудня: якою буде погода на Харківщині
- Хмарна погода;
- Вночі невеликі опади. Вдень місцями невеликі опади;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі 0-5° тепла, вдень 1-6° тепла.
1 січня: прогноз для Харкова та області
- Хмарно з проясненнями;
- Без істотних опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с;
- Температура повітря: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.
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