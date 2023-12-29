На Черкащині попрощалися із полеглим захисником

У Каневі попрощалися із полеглим захисником Владиславом Мазуркевичем. Він загинув на Донецькому напрямку.
Про це Суспільному повідомили у Канівській міській раді.
"Владиславу було 28 років. Він служив навідником десантно-штурмової бригади. Загинув 20 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині", — розповіла у коментарі Суспільному речниця територіального центру комплектування Аліна Кривошея
Як зазначили у Канівській міській раді, військового поховали 30 грудня на центральному кладовищі.
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