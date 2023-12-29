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29-річному вінничанину, який стріляв у повітря, загрожує в'язниця
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29-річному вінничанину, який стріляв у повітря, загрожує в'язниця

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29-річному вінничанину, який стріляв у повітря, загрожує в'язниця
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

29-річному вінничанину, який посеред міста стріляв у повітря, загрожує до семи років позбавлення волі. Під час обшуків в оселі чоловіка поліцейські вилучили набої та предмети, схожі на боєприпаси.

Як повідомляють на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці побачили відео, як у Вінниці чоловік на відкритій місцевості стріляв у повітря предметом, ззовні схожим на вогнепальну зброю.

29-річному вінничанину, який стріляв у повітря, загрожує в'язниця
Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Порушником виявився 29-річний місцевий мешканець. В оселі чоловіка поліцейські вилучили набої різного калібру, предмет, схожий на стартовий пістолет, два предмети, схожі на гранати, й два запали УЗРГМ, газовий пістолет та інші заборонені предмети. Усе вилучили та направили на експертизу.

Мету зберігання та джерело походження цих предметів правоохоронці з'ясовують у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Покарання за таке порушення — позбавлення волі на строк до семи років.

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