НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вінницькі голубці увійшли до переліку нематеріальної спадщини України
КУЛЬТУРАЇЖАРегіони

Вінницькі голубці увійшли до переліку нематеріальної спадщини України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
голубці
Голубці. Фото ілюстративне, depositphotos

Вінницькі голубці стали новим елементом нематеріальної спадщини України. Страву внесли до Національного реєстру.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Вінницької обласної військової адміністрації.

Ініціатором подання голубців до Національного реєстру стала Одещина. Згодом приєдналися й інші області. Аби знайти між регіонами компроміс, Вінницький обласний центр народної творчості запропонував провести флешмоб "Готуємо голубці разом".

Під час приготування цієї страви представники одних регіонів використовували звичайні пелюстки капусти, інші — виноградне листя, гичку з буряка, пекінську капусту. Начинка теж була різною: пшоно, рис, гречка і картопля.

Працівники обласних центрів народної творчості подали до експертної ради документи, і наказом МКІП №719 від 20 грудня 2023 року елемент "Приготування української традиційної страви "Голубці" внесли до Національного переліку, куди увійшла Вінниччина.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
Вертеп, Харків
Вертеп у підвалі показали харківські пластуни у переддень Нового року
Нематеріальна спадщина — традиційне ткацтво Камінь-Каширської громади
Традиційне ткацтво громади на Волині внесли у національний перелік культурної спадщини
Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Картина Володимир Гончаренко Друзі
Херсонські музейники ідентифікували 78 викрадену російськими окупантами картину
На початок