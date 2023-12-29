Вінницькі голубці увійшли до переліку нематеріальної спадщини України

Вінницькі голубці стали новим елементом нематеріальної спадщини України. Страву внесли до Національного реєстру.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Вінницької обласної військової адміністрації.

Ініціатором подання голубців до Національного реєстру стала Одещина. Згодом приєдналися й інші області. Аби знайти між регіонами компроміс, Вінницький обласний центр народної творчості запропонував провести флешмоб "Готуємо голубці разом".

Під час приготування цієї страви представники одних регіонів використовували звичайні пелюстки капусти, інші — виноградне листя, гичку з буряка, пекінську капусту. Начинка теж була різною: пшоно, рис, гречка і картопля.

Працівники обласних центрів народної творчості подали до експертної ради документи, і наказом МКІП №719 від 20 грудня 2023 року елемент "Приготування української традиційної страви "Голубці" внесли до Національного переліку, куди увійшла Вінниччина.