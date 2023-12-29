НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Втрати Волині: стало відомо про загибель ще п'ятьох бійців
Регіони

Втрати Волині: стало відомо про загибель ще п'ятьох бійців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

29 грудня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще п'ятеро бійців з Волині: Олександр Заремба, Микола Ярмошук, Максим Козел, Олександр Квач, Олег Патіюк.

Микола Ярмошук

У Головненській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю бійця з села Згорани Миколи Ярмошука. Захиснику було 48 років.

на війні загинув боєць з Волині Микола Ярмошук
Микола Ярмошук.

Відомо, що волинянин загинув 25 грудня поблизу населеного пункту Берестові Бахмутського району Донецької області. Прощання з Миколою Ярмошуком відбудеться 30 грудня.

Максим Козел

27 грудня у госпіталі в Дніпрі, після отриманих на передовій поранень помер 24-річний військовослужбовець з села Кукли Максим Козел.

Загинув боєць ЗСУ з Волині Максим Козел
Максим Козел.

Як повідомили у Маневицькій громаді, волинянин служив у війську з лютого 2023 року, нещодавно приїздив додому у відпустку. У бійця залишилися батьки.

Олександр Квач

Військовослужбовця із села Старосілля Олександра Квача з 14 вересня 2022 року вважали зниклим безвісти, повідомили у Колківській громаді.

Підтвердили загибель бійця з Волині Олександра Квача
Олександр Квач.

29 грудня військові офіційно підтвердили загибель волинянина. Відомо, що Олександр Квач загинув поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області.

Олег Патіюк

Про втрату також сповістили у Копачівській громаді — на війні загинув 52-річний боєць із села Кременець Олег Патіюк. Оголосили п'ятиденну жалобу.

На Донеччині загинув боєць ЗСУ з Волині Олег Патіюк
Олег Патіюк.

Солдат загинув 28 грудня у населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.

Олександр Заремба

У Луцькій громаді підтвердили загибель зниклого торік захисника Олександра Заремби. Полеглому військовослужбовцю було 22 роки.

Відомо, що оператор безпілотних літальних апаратів загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
На початок