Втрати Волині: стало відомо про загибель ще п'ятьох бійців

29 грудня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами загинули ще п'ятеро бійців з Волині: Олександр Заремба, Микола Ярмошук, Максим Козел, Олександр Квач, Олег Патіюк.

Микола Ярмошук

У Головненській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку із загибеллю бійця з села Згорани Миколи Ярмошука. Захиснику було 48 років.

Микола Ярмошук.

Відомо, що волинянин загинув 25 грудня поблизу населеного пункту Берестові Бахмутського району Донецької області. Прощання з Миколою Ярмошуком відбудеться 30 грудня.

Максим Козел

27 грудня у госпіталі в Дніпрі, після отриманих на передовій поранень помер 24-річний військовослужбовець з села Кукли Максим Козел.

Максим Козел.

Як повідомили у Маневицькій громаді, волинянин служив у війську з лютого 2023 року, нещодавно приїздив додому у відпустку. У бійця залишилися батьки.

Олександр Квач

Військовослужбовця із села Старосілля Олександра Квача з 14 вересня 2022 року вважали зниклим безвісти, повідомили у Колківській громаді.

Олександр Квач.

29 грудня військові офіційно підтвердили загибель волинянина. Відомо, що Олександр Квач загинув поблизу населеного пункту Нестерянка Запорізької області.

Олег Патіюк

Про втрату також сповістили у Копачівській громаді — на війні загинув 52-річний боєць із села Кременець Олег Патіюк. Оголосили п'ятиденну жалобу.

Олег Патіюк.

Солдат загинув 28 грудня у населеному пункті Старомайорське Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу.

Олександр Заремба

У Луцькій громаді підтвердили загибель зниклого торік захисника Олександра Заремби. Полеглому військовослужбовцю було 22 роки.

Відомо, що оператор безпілотних літальних апаратів загинув 8 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Миколаївської області.

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