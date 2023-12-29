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Німецькі лікарі оголосили страйк через сезон вірусів
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Німецькі лікарі оголосили страйк через сезон вірусів

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Німецькі лікарі оголосили страйк через сезон вірусів
Державний прапор Німеччини на вершині будівлі Рейхтагу в Берліні, Німеччина, 31 серпня 2023 року, фото AP

Лікарі загальної практики та лікарі-спеціалісти Німеччини розпочали триденний страйк, закривши тисячі медичних клінік через низькі зарплати та задушливу бюрократію. Міністерство охорони здоровʼя відхилило їхні вимоги.

Про це пише німецьке видання Deutsche Welle.

Тисячі німецьких лікарів і невеликих клінік залишаються закритими цього тижня — під час сплеску випадків COVID-19 і грипу. Вони протестують проти політики уряду в галузі охорони здоров’я, яка, на їх думку, збільшує витрати, знижує заробітки та обтяжує їх дедалі більшою бюрократією.

"Я не розумію, чому відбувається страйк. У нас зараз величезна хвиля захворюваності населення", — сказав міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах.

Не лікарняна система охорони здоров’я Німеччини спирається на мережу лікарів загальної практики та спеціалістів, які ведуть приватну практику, але яким платять медичні страхові компанії, державні чи приватні. Це відрізняє її від систем інших європейських країн, таких як Сполучене Королівство, де основна система охорони здоров’я є державною, і де час очікування на прийом стає все довшим.

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