У Латвії закрили доступ сайтів, які повʼязані із російським "Яндексом"

Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії закрила доступ у країні до всіх сайтів, пов'язаних із російською технологічною групою "Яндекс".

Про це повідомляє Delfi.

Як заявив голова NEPLP Івар Аболіньш у соцмережі Х (раніше Twitter), у майбутньому закриють доступ і до Yandex Music, що надає безоплатний доступ до подкастів та аналогічного контенту, який створюється в РФ підсанкційними особами.

NEPLP ще 7 квітня 2022 року вирішив обмежити доступ у Латвії до "Яндекс" та його дзеркальних сайтів. "Яндекс" оскаржив таке рішення в суді, слухання яке відбудеться 29 лютого 2024 року.

Раніше у Фінляндії зняли тимчасову заборону на передачу російській технологічній групі "Яндекс" та її голландському партнеру Ridetech персональних даних користувачів додатку для виклику таксі Yango, що належить компанії РФ. Перед цим Фінляндія заарештувала активи братів Ротенбергів та засновника "Яндекс".

Блокування "Яндекс" в Україні

16 травня 2017 року РНБО заблокувала роботу компанії "Яндекс" в Україні в рамках санкцій проти РФ за анексію Криму і війну на Донбасі, також це зробили для забезпечення інформаційної безпеки України. У 2020 році санкції продовжили.

Офіс компанії продовжує працювати в тимчасово окупованому РФ Сімферополі. Також "Яндекс" має офіси у Росії, Білорусі, Казахстані, США, Швейцарії, Німеччині, Нідерландах, КНР, Ізраїлі, Мінську і Стамбулі.