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Найвище за десятиліття: у Будапешті річка Дунай вийшла з берегів
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Найвище за десятиліття: у Будапешті річка Дунай вийшла з берегів

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У Будапешті річка Дунай вийшла з берегів
Люди гуляють уздовж річки Дунай біля будівлі угорського парламенту в Будапешті 28 грудня 2023 року, оскільки нижні причали берега річки під водою через повінь. Фото: FERENC ISZA/AFP/Getty Images

У четвер, 28 грудня, у столиці Угорщини зафіксували найвищий рівень води у річці Дунай. Причиною стали сильні дощі, сніг та ранні зимові повені.

Про це пише Reuters.

Хоча цьогорічна повінь на Дунаї не завдала серйозної шкоди Будапешту, експерти попереджають, що зміна клімату може спричинити частіші ранні повені.

"Якщо ми подивимося на ширшу картину, то побачимо, що кількість опадів взимку зростає, і з підвищенням температури ми спостерігатимемо менше снігопадів, плюс він може танути раніше", — сказала дослідниця клімату Анна Кісь.

Вона розповіла, що в майбутньому повені, викликані таненням снігу, які раніше відбувалися навесні, можуть ставатися набагато раніше та протягом зимових місяців.

У водному управлінні заявили, що востаннє рівень Дунаю перевищував 6 метрів у грудні 1987 року та у 2013 році — 8,91 метра. Цього року він досяг 6,93 метра,

"На притоках Дунаю випала велика кількість опадів і через м’яку, через вологу погоду розтанув сніг, тому паводок прийшов раніше", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про водопілля 2023 року в Києві та області

У Києві та деяких районах Київщини були підтоплення дачних будинків та присадибних ділянок, які розташовані поруч із берегом Дніпра. Це пов'язали із весняним водопіллям через Київську ГЕС, пояснили в Укргідрометцентрі.

Перші дні травня рівень води ріс, проте 5 травня вже зафіксований перший за цей місяць його спад. Як пояснили в КМВА, динаміка підйому та зниження показників повені залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС.

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