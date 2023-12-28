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У новорічну ніч комендантську годину на Вінниччині не скасовуватимуть
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У новорічну ніч комендантську годину на Вінниччині не скасовуватимуть

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У новорічну ніч комендантську годину на Вінниччині не скасовуватимуть
Фото: Суспільне Суми

Комендантська година на території Вінниччини в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня не скасовується. Про це повідомляють у Вінницькій ОВА.

На період новорічних свят поліція Вінниччини посилює заходи безпеки на території області. На вулицях публічну безпеку забезпечуватимуть додаткові автопатрулі та піші патрулі.

Речниця ГУНП області Заріна Маєвська розповіла, у посиленому режимі працюватиме ситуаційний центр, який аналізуватиме стан оперативної обстановки у області.

Правоохоронці звертають увагу громадян та суб’єктів господарювання, що продаж і використання петард, феєрверків та інших вибухонебезпечних пристроїв й речовин заборонена.

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