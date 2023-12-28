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Понад дві тисячі порцій різдвяних страв: потяг-кухня відвідав Запоріжжя
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Понад дві тисячі порцій різдвяних страв: потяг-кухня відвідав Запоріжжя

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"Food Train" від АТ "Укрзалізниця" у Запоріжжі
Запоріжці зустрічають потяг-кухню на вокзалі "Запоріжжя-1". Фото: Укрзалізниця

Потяг-кухня "Food Train" від АТ "Укрзалізниця" подорожує прифронтовими містами України, аби пригостити місцевих традиційними українськими стравами. Зокрема, 2500 тисячі порцій привезли до Запоріжжя. Частування команда шеф-поварів та волонтерів готувала напередодні вночі.

Потяг-кухня складається із шести вагонів і може працювати в автономному режимі від п'яти до семи діб. Приготувати там можна понад 10 тисяч порцій на день. Керівник проєкту Артур Ботченко розповів, що ініціатива створена аби підтримати жителів прифронтових територій.

До Запоріжжя прибув потяг-кухня від Укрзалізниці
Артур Ботченко, керівник проєкту. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Потяг складений таким чином, щоб ми мали змогу під’їхати в першу чергу до деокупованих територій, зона де необхідна підтримка або стабілізація регіону. В даному випадку потяг присвячений різдвяним святам і курсує за маршрутом прифронтових територій для того, щоб трошки підтримати наших діточок".

У процесі приготування їжі задіяно 14 кухарів та 8 залізничників. За словами шеф-кухаря Олексія Шпіонова, у потязі можна готувати будь-які страви. Меню планують розробляти в залежності від продуктів, які вдасться закупити у місті у яке прибуде команда.

потяг-кухня Укрзалізниці у Запоріжжі
Олексій Шпіонов, кухар поїзда-кухні від Укрзалізниці. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Ми приїжджаємо купуємо у локальних фермерів і таким чином підтримуємо їхню роботу там. Буде потреба готувати високу кухню — ми будемо готувати високу кухню, якщо потреба буде готувати сосиски — ми будемо готувати сосиски, немає різниці головне, щоб було з чого готувати".
До Запоріжжя прибув потяг-кухня від Укрзалізниці
Поїзд-кухня у Запоріжжі, 28 грудня 2023 року. Фото: Укрзалізниця

До Запоріжжя прибув потяг-кухня від Укрзалізниці
Волонтери поїзду-кухня готуються роздавати обіди. Запоріжжя, 28 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Для Запоріжжя команда потягу приготувала 2500 тисячі порцій традиційних українських страв — кутя та пастуший пиріг. Зустрічали на вокзалі "Запоріжжя-1" потяг "Food Train" понад сто дітей та дорослих. Серед них і запоріжець Максим Дряпа:

" Дуже красиво був розфарбований потяг, дуже красивий арт і мені здається, що такі заходи вони підбадьорюють наших дітей. Ми отримали кутю, а це я так розумію додаток, це капуста, це дуже смачно, я приїду додому і дуже хочу пригостити цим своїх батьків".
До Запоріжжя прибув потяг-кухня від Укрзалізниці
Поїзд-кухня у Запоріжжі, 28 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

Food Train зібрали з вагонів, які не експлуатувались. Їх за півроку переобладнали та укомплектували. До його складу входять генераторний вагон із власною АЗС всередині, вагон-холодильник із морозильною камерою та вагон для персоналу, каже Артур Ботченко:

"Далі в нас два вагони кухні. Кухня доготівельна і кухня "гаряча" , де в нас вже стоять параканвектомати, інше обладнання для того щоб можна було кінцево доготувати їжу".
До Запоріжжя прибув потяг-кухня від Укрзалізниці
Поїзд-кухня "Укрзалізниці" у Запоріжжі. 28 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

У дорозі потяг чотири дні. Після Запоріжжя потяг вирушив в Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв та Херсон.

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