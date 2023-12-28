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У вінницькому ліцеї створили музей "Війна. Я її бачив"
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У вінницькому ліцеї створили музей "Війна. Я її бачив"

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У вінницькому ліцеї створили музей &quot;Війна. Я її бачив&quot;
Музей "Війна. Я її бачив" у вінницькому ліцеї №18.

У вінницькому ліцеї №18 відкрили музей "Війна. Я її бачив", який облаштували на одному з поверхів школи. Більшість представлених експонатів та прапорів – подарунки військових.

Також там розмістили інформаційне табло з історією українських міст-героїв, які вистояли від обстрілів терористів, повідомили на сайті Вінницької міськради.

Музей "Війна. Я її бачив" у вінницькому ліцеї №18
Фото: Суспільне Вінниця

Також у музеї розмістили панно "Україна буде жити", створене учнями. У центрі колекції – символи українського духу: бойовий гусак, пес Патрон та Берегиня українського народу.

"Нещодавно наш ліцей переміг у конкурсі від фонду "Подільська громада" та отримав грант на втілення ідеї. Якщо говорити про те, що сьогодні ми бачимо перед собою, то усе – це особисті речі, які передали школі наші бійці, серед них – випускники ліцею", — розповіла директорка ліцею Катерини Поджаренко.

Музей "Війна. Я її бачив" у вінницькому ліцеї №18
Фото: Суспільне Вінниця

Своїми враженнями поділився учень 9 класу Ковальов Артем, який долучився до створення дошки.

"Взагалі, я дуже люблю малювати. Цього разу зобразив пса Патрона, який захищає нас від мін та вибухівок. Через десятки років наші діти будуть дивитися на цей малюнок і згадувати ці події як частину нашої історії", – зауважив Артем Ковальов.

Музей "Війна. Я її бачив" у вінницькому ліцеї №18
Фото: Суспільне Вінниця

Також в межах музею діє фотовиставка "Vinnytsia Strong". В експозиції – світлини наслідків трагічного дня Вінниці 14 липня 2022 року.

"На одній зі світлин ми бачимо фото дівчинки, яка у той час опинилась біля місця обстрілу. На жаль, від побаченого вона перестала розмовляти, – сказала директорка ліцею №18 Катерина Поджаренко. – Таких історій в Україні тисячі, тому про них треба говорити й демонструвати їх усьому світу, щоб після української перемоги наші нащадки впродовж всього життя пам’ятали, хто хотів знищити нашу націю".

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