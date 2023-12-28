Музейний простір "Окольний замок" у Луцьку з моменту відкриття відвідали майже 13 тисяч туристів. Цей культурний об’єкт запрацював у липні цього року.

Як розповіла Суспільному начальниця міського управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська, в просторі гіди проводять екскурсії українською, польською та англійською мовами, а також тут постійно відбуваються мистецьки імпрези.

Приміщення Окольного замку. Фото: Суспільне Луцьк

"Це той простір, який багато років був невідомий і мешканцям Луцька, і, тим паче туристам. Відкрилися ми в час повномасштабного вторгнення, він є туристичним об’єктом найбільш відвідуваним", — сказала посадовиця.

Катерина Теліпська. Фото: Суспільне Луцьк

Архітектурний комплекс об’єднав Вежу Чорторийських, фрагмент оборонного муру та підземелля колегіуму єзуїтів.

Зі слів завідувачки науково-експозиційного відділу Оксани Штанько, підземна частина простору — це 700 квадратних метрів: тут 18 кімнат і чотири галереї.

Окольний замок у Луцьку. Фото: Суспільне Луцьк

"Ми робимо наголоси на минувшину крізь призму історії отців єзуїтів, бо вони будували цей корпус, надавали освітні послуги. Біля гербів розповідаємо про приналежність волинських родів до Окольного замку, біля скла – про те, що є нижні яруси підземель", — каже музейниця Оксана Штанько.

Оксана Штанько. Фото: Суспільне Луцьк

У музейному просторі ведуть розповіді про давнину сучасними інтерактивними засобами, говорить кандидат історичних наук, директор комунального підприємства "Центр розвитку туризму" Дмитро Зінько. Тут є мультимедійний екран з історією стародавнього Лучеська, голографічні зображення персонажів, ігри у віртуальній реальності.

Відвідувачі Окольного замку. Фото: Суспільне Луцьк

"Відвідувач у 21 столітті може поринути в сучасний світ інтернет мережі, спробувати VR, відбити Луцьк в 1500-ті роки від нападників. Ці всі різні системи і форми ми впроваджуємо, щоб було цікаво туристу, щоб можна було висвітлити іншими формами історію рідного краю, де можна викликати емоцію", — каже Дмитро Зінько.

Дмитро Зінько. Фото: Суспільне Луцьк

Частину цих підземель Волинська археологічна експедиція під керівництвом археолога Віктора Баюка відкрила у 2020-му році.

Реставрація та створення музейного простору "Окольний замок" відбулася за грантові гроші Євросоюзу у співфінансуванні з міським бюджетом на суму майже 1,5 мільйона євро, додала начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська. Роботи тривали з 2018-го до 2021-го року.

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