Загиблому бойовому медику з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України

Загиблому бойовому медику Олександрові Мосендзу з Вінниччини просять присвоїти звання Героя України. Відповідну петицію на сайті президента зареєструвала мати оборонця Світлана Климик.
Олександр Мосендз (1998 року народження) після завершення Вінницького національного аграрного університету відразу пішов боронити Україну у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.
З 2018 по 2022 Олександр служив за контрактом. Кілька ротацій провів на Сході, набувши бойового досвіду. З 24 лютого 2022 був мобілізований і призваний на військову службу. Від початку широкомасштабного вторгнення оборонець воював на південному напрямку. Старший солдат був бойовим медиком 3-го механізованого взводу механізованої роти військової частини А2960. Мав псевдо "Архімед".
Загинув захисник 21 березня 2023 між селами Оленівка та Новомиколаївка Миколаївської області внаслідок обстрілу колони.