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Волонтерить і мотивує важкопоранених оборонців: ветеран з Вінниччини пробіг 147 км на протезі
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Волонтерить і мотивує важкопоранених оборонців: ветеран з Вінниччини пробіг 147 км на протезі

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Волонтерить і мотивує важкопоранених оборонців: ветеран з Вінниччини пробіг 147 км на протезі
Ветеран російсько-української війни Роман Кашпур із Хмільника з родиною. Фото: Суспільне Вінниця

147 км на протезі пробіг 26-річний ветеран російсько-української війни Роман Кашпур із Хмільника протягом 2023 року. Він побував у різних куточках світу, де взяв участь у трьох марафонах по 42 км — в Лондоні, Вашингтоні, Нью-Йорку й Брюссельському півмарафоні.

Під час марафонів ветеран збирає гроші на протези для українських оборонців. А також прагне мотивувати важкопоранених захисників й тих, хто втратив на війні кінцівки.

"Після Лондону ідея марафонів мене захопила настільки, що я вирішив взяти участь в усіх топ шести марафонах світу. За рік вийшло три марафони по 42 кілометри та один півмарафон — 21 кілометр", — розповів Роман Кашпур.

Волонтерить і мотивує важкопоранених оборонців: ветеран з Вінниччини пробіг 147 км на протезі
Фото: Суспільне Вінниця

Зараз захисникові 26 років. На фронт пішов добровольцем у 19, тишком від батьків, був розвідником. Чотири роки тому втратив ногу, наступивши на протипіхотну міну. Це сталося під час виконання бойового завдання біля Оленівки на Донеччині.

У шпиталі Роман познайомився з майбутньою дружиною Юлією. Тепер разом виховують двох синів. Повномасштабне вторгнення застало подружжя у Харкові, звідки родом Юлія. Дітей з дружиною евакуював до батьків на Вінниччину. Сам же на навчальному протезі пішов обороняти Харківщину. Тепер — волонтерить і мотивує важкопоранених оборонців, які теж залишилися без кінцівок.

"Після ампутації у мене життя "забило" більшим ключем, аніж до. З'явилася дружина, zrf подарувала мені дітей. Заради них уже весь подальший рух у житті. Мій посил не лише у тому, щоб бігати й тягати літаки. В першу чергу — це пошук себе. Реабілітація — це пошук себе. Від того усе відштовхується", — зазначив Роман Кашпур.

Волонтерить і мотивує важкопоранених оборонців: ветеран з Вінниччини пробіг 147 км на протезі
Фото: Суспільне Вінниця

На тренуваннях, як і на самих марафонах, поруч із ним завжди була дружина. У Вашингтоні 42 кілометри пара бігла разом.

"Хотілося себе перевірити. Двоє діток. Я очікувала якогось більшого виснаження. Думала не пробіжу. Перша думка після фінішу: "Потрібно було реєструватися на 50 кілометрів". Все вийшло чудово і думаю, що це не останній марафон. Дуже круто, коли біжиш, а на всіх мовах світу намагаються сказати: "Слава Україні!" — це найпотужніший момент. Сили самі зʼявляються у такі моменти", — згадала Юлія Кашпур.

Волонтерить і мотивує важкопоранених оборонців: ветеран з Вінниччини пробіг 147 км на протезі
Фото: Суспільне Вінниця

Під час світових забігів збирали донати. Як розповів Роман, за 2023 рік вдалося зібрати понад 50 тисяч доларів на протези для українських оборонців.

"Якщо ми вижили та доля дала інший шанс, то його потрібно прожити яскравіше, ніж було до. І пам'ятати, що всі наші побратими й посестри загинули за те, щоб ця Україна була міцна, сильна й незалежна, щоб у наших дітей було майбутнє. Тільки заради цього встати з ліжка, зібратися з силами, одягнути протез і жити ", — переконаний ветеран.

Нині Роман на біговому протезі готується до наступного марафону — у Токіо, який відбудеться 3 березня 2024 року. Далі планує стати учасником марафонів у Берліні, Чикаго і Бостоні.

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