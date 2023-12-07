Вночі на дорогах Волині застряг рейсовий автобус з пасажирами і вантажівка

У ніч на 7 грудня волинські рятувальники двічі виїздили для надання допомоги водіям, які застрягли на засніжених дорогах Волині.
Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, в заметах застряг рейсовий автобус і вантажівка.
О другій ночі на вулиці Варшавській у Ковелі рятувальники відбуксирували рейсовий автобус міжнародного сполучення із 12 пасажирами на борту.
У місті Володимир опівночі у сніговому заметі застрягла і перекрила рух іншим авто вантажівка. Її теж вдалося відбуксирувати.
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