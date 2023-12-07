Щонайменше троє людей загинули внаслідок стрілянини в університеті в Лас-Вегасі

У Невадському університеті в Лас-Вегасі у США сталася стрілянина, загинули щонайменше троє людей, один постраждалий — у важкому стані.

Про це повідомляє CNN.

За даними поліції, підозрюваного стрільця знайшли мертвим.

Департамент поліції Лас-Вегаса повідомив, що троє людей, окрім стрілка, були вбиті. Ще один постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні.

Поки залишалося незрозумілим, чи був підозрюваний застрелений поліцією, чи покінчив життя самогубством.

Відомо, що об 11:54 ранку за місцевим часом університет опублікував екстрене повідомлення в Інтернеті про перестрілку та евакуацію студентів до безпечної зони. Незабаром після цього університет повідомив, що поліція реагує на додаткове повідомлення про постріли та порадив людям евакуюватися з району.

Шериф Кевін Макмехілл з департаменту столичної поліції Лас-Вегаса заявив, що загрози для громади більше немає, але головний кампус та інші філії університету закриті, оскільки офіцери проводять обшуки, щоб переконатися, що більше жертв немає. За словами шерифа, поліція працює над виявленням доказів і встановленням мотиву нападу.

У кампусі університету навчаються близько 25 000 студентів і 8 000 аспірантів і докторантів.