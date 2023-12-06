На фронті загинув військовослужбовець з Одещини

На Бахмутському напрямку згинув солдат з Одещини Олександр Качур.

Про це повідомили у Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Олександр Качур поліг 26 листопада 2023 року у ході наступальних дій в районі Кліщіївки Донецької області. Йому був 51 рік.

"Не дивлячись на свій вік, Олександр Качур став на захист України. Добра, щира, відкрита, працьовита людина — він ще так багато міг зробити хорошого у своєму житті", — йдеться у повідомленні.

Прощатимуться з захисником 7 грудня о 10:00, за адресою: с. Салгани (Шабівська ТГ), вул. Кутузова, буд. 45. Білгород-Дністровська РДА закликає жителів громади взяти участь у живому коридорі прощання із земляком.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області