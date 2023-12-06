За добу на фронті відбулось 83 бойових зіткнення з армію РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулось 83 бойових зіткнення з російською армією.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 6 грудня.

"Противник завдав 2 ракетних та 71 авіаційний удар, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 40 населених пунктів. Серед них: Плохів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Чуйківка, Прогрес, Баранівка Сумської області; Землянки, Кругле, Охрімівка, Бочкове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 6 атак росіян у районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Іванівки, Піщаного Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак армії РФ, яка за підтримки авіації намагалась витіснити українські підрозділи із займаних рубежів в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів. Серед них: Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Російське військо завдало авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Ступочок Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 29 атак росіян у районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де противник за підтримки авіації марно намагався прорвати оборону українських військ. Також армія РФ завдала авіаційного удару в районі Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них: Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, армія РФ за підтримки авіації здійснила 13 атак на наші позиції. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку армії РФ у районі Новодонецького Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них: Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів з боку росіян зазнали місто Херсон та Велетенське Миколаївської області.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 по пункту управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано удару по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.