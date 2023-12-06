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Одеським рятувальникам передали снігоходи
ДСНСРегіони

Одеським рятувальникам передали снігоходи

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Одеським рятувальникам передали снігоходи
Снігоходи "Богун". Фото: ДСНС Одеської області

Одеські рятувальники отримали два снігоходи "Богун". Техніку передали колеги з Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС Одеської області.

Там зазначили, що ці снігоходи є ефективними під час таких негод, які накрили Одещину 26-27 листопада. Тоді зі снігових заметів рятувальники евакуювали 2498 людей, з них 162 — діти.

Одеським рятувальникам передали снігоходи
Снігоход "Богун". Фото: ДСНС Одеської області

Також, за даними ДСНС, за 2023 вони отримали 32 пожежно-рятувальні автомобілі від нідерландського фонду The Howard G. Buffett Foundation (HGBF).

Як зазначили у пресслужбі, ці автомобілі допоможуть рятувальникам оперативніше та ефективніше виконувати поставлені завдання, особливо при гасінні масштабних пожеж на відкритих територіях та лісових місцевостях.

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