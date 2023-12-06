Бійці ТрО Волині з гаубиці поцілили в російську бойову машину

Артилеристи 100-ї бригади територіальної оборони Волині під час виконання бойового завдання на сході України вистежили в лісі російську "мотолигу" — МТ ЛБ . Цей об'єкт волинські захисники знищили.

Про це повідомили на Facebook-сторінці волинської бригади ТрО.

Розрахунок до точного знищення виконали гармаші 45-ої окремої артилерійської бригади, котрі передали дані тероборонівцям. Снарядом калібру 155 мм із причіпної саморухомої гаубиці FH70 російську техніку артилеристам вдалося пошкодити: бойова машина загорілася.

"День Збройних Сил України треба відзначати гучно! Саме так вирішили артилеристи 100-ої ОБр ТрО. "Мотолига" горіла яскраво та бавовняно!" — додали в 100-тій бригаді ТрО.

Участь волинської бригади в боях на сході: що відомо

У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.

З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

У вересні 2023 року тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ. У жовтні 2023-го тероборонівці знищили танк військ РФ. Наприкінці листопада волинські військові знищили російський бліндаж із особовим складом на Куп'янському напрямку.

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