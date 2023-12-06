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У Луцьку запрацювала резиденція Святого Миколая в укритті
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У Луцьку запрацювала резиденція Святого Миколая в укритті

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У Луцьку 6 грудня запрацювала резиденція Святого Миколая в укритті, яка знаходиться в центрі міста на проспекті Волі, 2. Вхід у резиденцію, котра працюватиме до 10 грудня, безплатний.

Як розповів Суспільному організатор, директор міського молодіжного центру Юрій Семчук, резиденцію Миколая Чудотворця уже відвідали п'ять груп дітей. Потрапити сюди можна щоденно з 14:00 до 20:00.

Бесіда з Миколаєм, вірші та подарунки: як у Луцьку працює резиденція в укритті
Резиденція розташована поруч із Театральним майданом. Фото: Суспільне Луцьк

У резиденції відвідувачі можуть поспілкуватися із Миколаєм та його помічниками, розказати їм вірші, написати листи з побажаннями та передати подарунки для дітей, які їх потребують. Для кожної групи дітей, каже Юрій Семчук, виділяють по годині.

"Зустрічають групу янголи. Якщо приходить мала кількість дітей, вони малюють, спілкуються, п’ють какао, заходять до Миколая, проводять з ним зустріч, розповідають вірші, отримують подарунки. Для великих груп передбачена ще руханка, активність для дітей", — каже організатор.
Бесіда з Миколаєм, вірші та подарунки: як у Луцьку працює резиденція в укритті
Діти не тільки спілкуються з Миколаєм, а й малюють картини, фотографуються та п'ють какао. Фото: Суспільне Луцьк

Облаштували резиденцію в артгалереї "Образ", у підвальному приміщенні, де є дві зали, розповіла її засновниця Наталія Грабовецька. З її слів, тут одночасно можуть перебувати орієнтовно 100 людей.

"Ми знаходимося нижче рівня землі, над нами два поверхи. Приміщення, де власне резиденція, де буде зустрічати Миколай наших діток, має площу орієнтовно 45 квадратних метрів", — говорить лучанка.
Бесіда з Миколаєм, вірші та подарунки: як у Луцьку працює резиденція в укритті
Наталія Грабовецька. Фото: Суспільне Луцьк

Прийшла в резиденцію на запрошення подруги лучанка Ірина Тиха разом зі своєю дворічною донькою Марійкою.

"Ми маємо таку ексклюзивну можливість у Луцьку мати свою резиденцію, в такому атмосферному місці, з ангелами, Миколаєм і розвагами для діток. Марійка малювала, підходила до Миколая і отримала подаруночок", — сказала лучанка.
Бесіда з Миколаєм, вірші та подарунки: як у Луцьку працює резиденція в укритті
Ірина Тиха з донькою. Фото: Суспільне Луцьк

Приїхала відвідати резиденцію Миколая 9-річна Поліна Заріцька, яка навчається в Рожищенському ліцеї № 4.

"Я тут вперше, мені дуже подобається, що ми тут малювали. Тут дуже гарне, яскраве світло, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з Миколаєм. Я вірю, що Святий Миколай захистить Україну та кожного воїна", — каже школярка.
Бесіда з Миколаєм, вірші та подарунки: як у Луцьку працює резиденція в укритті
Поліна Заріцька розповідає Миколаю про свої мрії. Фото: Суспільне Луцьк

8-річчна Анастасія Закрева розповіла, що і резиденція, і сам Миколай їй дуже сподобалися. Каже: приїде сюди ще наступного року теж.

"Ми робили картину спочатку, потім ми пішли на двір, а потім прийшли і пішли до Миколая. Мені було дуже прикольно з ним зустрітися", — каже дівчинка.
Бесіда з Миколаєм, вірші та подарунки: як у Луцьку працює резиденція в укритті
Анастасія Закрева. Фото: Суспільне Луцьк

Резиденція Святого Миколая в укритті відкрилася у Луцьку торік, її відвідало понад тисячу дітей. Головна ідея полягала в тому, що зустрітися з Миколаєм дітям не завадить і повітряна тривога, розповів Юрій Семчук.

Бесіда з Миколаєм, вірші та подарунки: як у Луцьку працює резиденція в укритті
Миколай Чудотворець в укритті. Фото: Суспільне Луцьк

Цього року для відвідувачів луцької резиденцію Миколая Чудотворця, додав організатор, підготували також тисячу подарунків від меценатів.

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