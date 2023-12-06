У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку

На Дерибасівській в Одесі завершили прикрашати новорічну ялинку. Як відбувалось її відкриття — у фоторепортажі Суспільного.

Цьогоріч головна новорічна ялинка Одеси прикрашена елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. За даними Одеської міської ради, її висота складає 20 метрів, а ширина — 9. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка.

Монтаж головної новорічної ялинки Одеси почали 3 грудня. Тоді у центрі міста встановили каркас. Завершити всі роботи планували до дня Святого Миколая, який з цього року в Україні святкують 6 грудня. Також у міськраді додали, що кошти на встановлення ялинки надали підприємці міста.

"Ми вирішили, що вона має бути як ялинка незламності, ялинка єдності одеситів і всієї України, всього світу у боротьбі з тою темрявою і тим ворогом, який поки що є на нашій землі", — сказав одеський міський голова Геннадій Труханов.

Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Оркестр на відкритті новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Оркестр на відкритті новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Оркестр на відкритті новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Відкриття новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Суспільне запитало жителів Одеси, чи варто встановлювати центральну ялинку у містах під час війни. Що відповіли одесити — дивіться за посиланням.

Раніше стало відомо, що у місті Чорноморськ другий рік поспіль не будуть встановлювати ялинку. За словами мера Василя Гуляєва, для такого рішення є низка факторів, основний з яких — це безпека.

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