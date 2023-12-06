НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
НОВИЙ РІКСВЯТОМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Дерибасівській в Одесі завершили прикрашати новорічну ялинку. Як відбувалось її відкриття — у фоторепортажі Суспільного.

Цьогоріч головна новорічна ялинка Одеси прикрашена елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. За даними Одеської міської ради, її висота складає 20 метрів, а ширина — 9. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка. 

Монтаж головної новорічної ялинки Одеси почали 3 грудня. Тоді у центрі міста встановили каркас. Завершити всі роботи планували до дня Святого Миколая, який з цього року в Україні святкують 6 грудня. Також у міськраді додали, що кошти на встановлення ялинки надали підприємці міста.

"Ми вирішили, що вона має бути як ялинка незламності, ялинка єдності одеситів і всієї України, всього світу у боротьбі з тою темрявою і тим ворогом, який поки що є на нашій землі", — сказав одеський міський голова Геннадій Труханов.

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Новорічна ялинка у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Оркестр на відкритті новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Оркестр на відкритті новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Оркестр на відкритті новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

У центрі Одеси відкрили новорічну ялинку
Відкриття новорічної ялинки у центрі Одеси 6 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

Суспільне запитало жителів Одеси, чи варто встановлювати центральну ялинку у містах під час війни. Що відповіли одесити — дивіться за посиланням.

Раніше стало відомо, що у місті Чорноморськ другий рік поспіль не будуть встановлювати ялинку. За словами мера Василя Гуляєва, для такого рішення є низка факторів, основний з яких — це безпека.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Новорічна ялинка Тернополя. Грудень, 2023 рік
У Тернополі засвітили головну ялинку: що кажуть жителі міста
Резиденція Святого Миколая у Кропивницькому. Діти розповідали вірші, писали листи військовим та отримували подарунки
Резиденція Святого Миколая у Кропивницькому. Діти розповідали вірші, писали листи військовим та отримували подарунки
В Ужгороді засвітили міську ялинку
В Ужгороді засвітили міську ялинку
У Києві відкрили головну ялинку країни
У Києві відкрили головну ялинку країни
На початок