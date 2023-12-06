На Івано-Франківщині житель села Кропивник знайшов неподалік свого будинку тіло немовляти. Поліцейські з'ясовують обставини смерті новонародженої дитини.
Про це інформують на Facebook-сторінці поліції області.
Повідомлення про тіло немовляти у селі Кропивник надійшло на лінію "102" 5 грудня. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
"Поліцейські провели першочергові слідчі дії, вилучили речові докази. Тіло дитини направили на експертизу для встановлення причини смерті. Наразі поліціянти розшукують матір дитини", — йдеться у дописі.
Слідчі розпочали провадження попередньо за ч. 1 ст. 117 Кримінального кодексу України.
Поліцейські закликають людей, які знають про обставини загибелі немовляти, телефонувати на лінію "102". Їм гарантують анонімність.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube