Вдень 6 грудня у центрі Луганська біля стадіону "Авангард" вибухнула автівка колишнього "депутата Народної Ради ЛНР" Олега Попова. За попередньою інформацією, він отримав поранення, несумісні з життям.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Помер чи зникне? У вересні минулого року, коли на нього ніби здійснили замах. Потім у лютому 2023 року вирішив всі справи і раптово виявився живим. Він очолював окупаційний "парламентський комітет з питань державної безпеки і оборони, роботи правоохоронних органів і судової системи, законності, захисту прав та свобод людини і громадянина", — написав Лисогор.

Крім цього, Слідком РФ заявив, що на місці вибуху працюють криміналісти.

"Внаслідок детонації в автомобілі невстановленого пристрою загинув "депутат першого та третього скликань Народної Ради ЛНР Олег Попов", — йдеться у повідомленні комітету.

У заяві Слідкома йдеться, що за цим фактом відкрили справу за статтею "терористичний акт".

За даними джерел Суспільного, до ліквідації депутата "Народної Ради ЛНР" Олега Попова причетна СБУ.

"Спочатку пропагандисти повідомляли, що він отримав важкі поранення, а потім визнали, що він помер. Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців. Він був головою комітету з питань державної безпеки та оборони", — повідомило джерело.

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