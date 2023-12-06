"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято

В одній із черкаських шкіл провели спортивно-патріотичне свято "Рухайся до перемоги". Участь у змаганнях взяли вісім родин шестикласників.

Захід присвятили до Дня ЗСУ повідомила директорка закладу Людмила Кіта.

Суспільне Черкаси

Дві родини шестикласниць вирішили об'єднатись для участі у спортивних естафетах. Назвали свою команду "Титани". Але за словами мами шестикласниці Віти, таку назву обрали неспроста:

"Титани, вони завжди вольові такі, зараз все це пов’язано у нас зі святом ЗСУ, Миколая, тому в нас українські титани. Готовилися. Назва команди, девіз – все це потрібно було підготувати. Наш девіз такий: завжди впевнено тримайся і ніколи не здавайся. Не потребуємо допомоги, титани йдуть до перемоги".

Суспільне Черкаси

Змагання не викликали труднощів у мами Віти. Вона розповіла, що фізично її загартувала домашня робота.

"Для мами – це напевно не дуже складно, бо мама кожного дня виконує фізичні вправи".

Також додала, що це хороша можливість провести час із родиною:

"Гарні емоції, позитивні, гарно проводимо час з дітьми. На цей час – це дуже складно. Фізично часу не вистачає, ви самі розумієте. Менше вихідних, менше свят, тому з дітьми проводимо дуже мало часу".

Суспільне Черкаси

Брали участь 4 команди. У кожній – по дві родини шестикласників, розповіла директорка школи Людмила Кіта. Захід присвятили до Дня Збройних сил України:

"Ми хочемо об’єднати шкільну громаду навколо таких цінностей, як родинні цінності, загальнолюдські цінності, як патріотизм, любов до рідної країни. Ми хочемо цим святом подякувати насамперед і присвятити його нашим батькам, нашим рідним, учнів, педагогів, які зараз в лавах ЗСУ. Вони для нас супергерої".

Вручення грамот та подарунків наприкінці змагань. Суспільне Черкаси

Наприкінці змагань учасникам вручили грамоти та подарунки. Їх підготував національний олімпійський комітет, розповів організатор заходів відділення комітету в області Дмитро Притула:

"Ми підготували щоденники для дітей, ручки, олівці, значки, брелоки – це, щоб дітей заохочувати. У щоденнику певна є література по олімпійських видах спорту і певні розповіді олімпійців. Для батьків ми підготували футболки".

Суспільне Черкаси

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