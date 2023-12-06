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"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято
ДІТИШКОЛАСВЯТОРегіони

"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято

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В одній із черкаських шкіл провели спортивно-патріотичне свято "Рухайся до перемоги". Участь у змаганнях взяли вісім родин шестикласників.

Захід присвятили до Дня ЗСУ повідомила директорка закладу Людмила Кіта.

"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято
Суспільне Черкаси

Дві родини шестикласниць вирішили об'єднатись для участі у спортивних естафетах. Назвали свою команду "Титани". Але за словами мами шестикласниці Віти, таку назву обрали неспроста:

"Титани, вони завжди вольові такі, зараз все це пов’язано у нас зі святом ЗСУ, Миколая, тому в нас українські титани. Готовилися. Назва команди, девіз – все це потрібно було підготувати. Наш девіз такий: завжди впевнено тримайся і ніколи не здавайся. Не потребуємо допомоги, титани йдуть до перемоги".

"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято
Суспільне Черкаси

Змагання не викликали труднощів у мами Віти. Вона розповіла, що фізично її загартувала домашня робота.

"Для мами – це напевно не дуже складно, бо мама кожного дня виконує фізичні вправи".

Також додала, що це хороша можливість провести час із родиною:

"Гарні емоції, позитивні, гарно проводимо час з дітьми. На цей час – це дуже складно. Фізично часу не вистачає, ви самі розумієте. Менше вихідних, менше свят, тому з дітьми проводимо дуже мало часу".

"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято
Суспільне Черкаси

Брали участь 4 команди. У кожній – по дві родини шестикласників, розповіла директорка школи Людмила Кіта. Захід присвятили до Дня Збройних сил України:

"Ми хочемо об’єднати шкільну громаду навколо таких цінностей, як родинні цінності, загальнолюдські цінності, як патріотизм, любов до рідної країни. Ми хочемо цим святом подякувати насамперед і присвятити його нашим батькам, нашим рідним, учнів, педагогів, які зараз в лавах ЗСУ. Вони для нас супергерої".

"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято
Вручення грамот та подарунків наприкінці змагань. Суспільне Черкаси

Наприкінці змагань учасникам вручили грамоти та подарунки. Їх підготував національний олімпійський комітет, розповів організатор заходів відділення комітету в області Дмитро Притула:

"Ми підготували щоденники для дітей, ручки, олівці, значки, брелоки – це, щоб дітей заохочувати. У щоденнику певна є література по олімпійських видах спорту і певні розповіді олімпійців. Для батьків ми підготували футболки".

"Рухайся до перемоги": у Черкаській школі провели спортивно-патріотичне свято
Суспільне Черкаси

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