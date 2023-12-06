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Катерина Олійник з Вінниччини приготувала та відправила для оборонців понад 2000 обідів
ВОЛОНТЕРИЇЖАДОПОМОГАРегіони

Катерина Олійник з Вінниччини приготувала та відправила для оборонців понад 2000 обідів

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Вінничанка Катерина Олійник приготувала й відправила на фронт понад 2000 обідів. За словами волонтерки, обіди зручно взяти з собою в окопи, також їх можна нагріти у кишені — температурою власного тіла.

Волонтерка Катерина Олійник
Фото: Суспільне Вінниця

Щоб волонтерка продовжувала готувати, з передової земляки привозять їй свої фронтові крупи.

"Слава Україні! Героям слава! Приїхала каша! Вдячні за те, що нас підтримуєте. Перемога буде лише завдяки вам, із вашою допомогою! дякуємо за кашу, вона дуже виручає в окопах", — розповіли військові з передовою.

Відео з передової українські захисники записали як доказ того, що каша, яку готувала Катерина Олійник для односельців, дісталася пункту призначення. Оборонці кажуть, не дуже улюблена у цивільному житті ячка, на фронті смакує по особливому.

Консервовані обіди для земляків готує від початку повномасштабного вторгнення. Тоді добровольцем на фронт пішов її найліпший друг Сергій.

"Від початку він був на Бахмутському напрямку. Якийсь час його не забирали з позицій, він їв сухий макарон, не було як приготувати, запалювати не можна було. Тоді згадала, що я турист за фахом і знаю, як готуватися до походів. Згадала як американці готували такі каші у реторт-пакетах. Почала готувати для нього. Побачили інші люди, що я таке готую. Хтось гроші скидає, хтось з односельців овочі приносить. І так закрутилося", — розповіла волонтерка.

У фронтовому меню — каші (гречана, ячмінна, пшенична, рис, булгур) та супи. Усе з м'ясом та овочами. Процесом приготування обідів для оборонців Катя ділиться у своєму блозі.

Їжа, яку готує для оборонців волонтерка Катерина Олійник
Фото: Суспільне Вінниця

На кожному реторт-пакеті пише дату виготовлення і назву страви. Такі обіди військові можуть з'їсти за будь-яких умов, навіть на нулі. Пакунок можна розігріти не лише у каструлі з окропом, а й у кишені — температурою власного тіла.

За день може приготувати до 60 порцій. Це якщо працюватиме сама, якщо будуть помічники — врази більше. Втім, приміщення, яке орендувала у місцевого фермера не годиться для зими, шукає інше.

"Всі похворіли. Мої руки заклякли, холодно. Треба приміщення, щоб воно обов'язково опалювалося і була витяжка", — пояснила Катерина Олійник.

Волонтерка Катерина Олійник
Фото: Суспільне Вінниця

Час від часу оборонці привозять Катерині крупи з фронту, щоб не переставала їх годувати.

"З фронту мені привезли ящик круп. Чоловік сам приїхав. Йому певне трішки соромно брати постійно. Він їхав сюди з фронту, нагріб ящик круп та привіз мені, щоб я приготувала і віддала назад на фронт", — пояснила волонтерка.

обіди для оборонців від волонтерки Катерини Олійник
Фото: Суспільне Вінниця

Термін придатності цих фронтових обідів до 2 років, завдяки герметичному пакуванню і термічній обробці в автоклаві. Від початку повномасштабного вторгнення приготувала й відправила на передову понад 2000 обідів.

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