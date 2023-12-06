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У Сумах визначили переможців юнацького футзального турніру
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У Сумах визначили переможців юнацького футзального турніру

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У Сумах завершився розіграш кубка директора інституту фізкультури СумДПУ з футзалу. Участь у турнірі брали шість команд з Миколаївки, Недригайлова, Охтирки та Сум.

За два дні змагань кожна команда зіграла по п’ять матчів. За підсумками цих ігор перше місце посіла команда обласного ліцею-інтернату "Барса" (12 очок).

У Сумах обрали переможців юнацького футзального турніру
Фото: Валерій Кисельов

Футболісти охтирської ДЮСШ (з дванадцятьма очками й за рахунок очної зустрічі) фінішували другими.

Третє місце посіла команда футбольного центру "Барса" 2007 року народження (10 очок). На четвертому місці розташувалась "Барса"-2008 (7 очок).

У Сумах обрали переможців юнацького футзального турніру
Фото: Валерій Кисельов

Дитячо-юнацька спортшкола імені Масалітіна (з трьома очками) завершила змагання п’ятою.

ДЮСШ "Недригайлів" (з нулем очок) фінішувала шостою.

У Сумах обрали переможців юнацького футзального турніру
Фото: Валерій Кисельов

Кращим захисником турніру визнаний Максим Кузьменко з ДЮСШ імені Масалітіна, кращим нападником – Артем Ставицький з Охтирки, воротарем – Кирило Остапенко з "Барси"-2008. Відзнаку кращого гравця турніру отримав Вадим Лозбінев з команди ОЛСП "Барса".

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