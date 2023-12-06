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Нардеп з Черкащини на передовій провів "ротацію святих Миколаїв"
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Нардеп з Черкащини на передовій провів "ротацію святих Миколаїв"

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святий Миколай, нардеп, Сергій Рудик
Нардеп Сергій Рудик встановлює іграшку Святого Миколая за 500 метрів до нульової позиції, 6 грудня 2023 рік. Скрін з відео обʼєднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку

Народний депутат з Черкащини Сергій Рудик 6 грудня 2023 року провів "ротацію святих Миколаїв" на передовій. Він замінив іграшкового "Миколая" на протитанковому їжаку за 500 метрів до "нуля".

Про це повідомили в обʼєднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Нардеп з Черкащини на передовій провів "ротацію святих Миколаїв"
Скрін з відео обʼєднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку

За словами нардепа, він поміняв стару іграшку "Святого Миколая", яка протягом понад півтора року пробула на протитанковому їжаку за 500 метрів до нульової позиції:

"Ротація! До наших хлопців на передову приїхав новенький новобранець Святий Миколай, щоб поміняти попередника, який 21 місяць на передку — до нуля 500 метрів — проніс свою службу гідно і з честю. У нього чесна ротація — по ньому видно, що він тут не каву пив увесь цей період, а боронив нашу Україну. А цей Миколай хай служить з честю і гідністю і несе добро нашим військовим", — повідомив Сергій Рудик.

За інформацією ПолітХабу "Чесно", із 13 березня 2022 року нардеп від групи “За майбутнє” Сергій Рудик перебуває на військовій службі.

Наприкінці року підписав звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із вимогою внести у порядок денний найближчої сесії законодавчі ініціативи, які стосуються позбавлення повноважень народних депутатів та депутатів місцевих рад, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Нардеп з Черкащини на передовій провів "ротацію святих Миколаїв"
Скрін з відео обʼєднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку

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