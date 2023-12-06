Упродовж доби армія РФ тричі скинула вибухові предмети по ймовірному маршруту цивільних суден у Чорному морі.

Про таке 6 грудня повідомили у зведенні Сил оборони півдня України.

"Окупанти продовжують тероризувати тактичною авіацією шляхи цивільного судноплавства у Чорному морі, скидаючи вибухові предмети по ймовірному маршруту руху цивільних суден. За минулу добу зафіксовано три таких скиди", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили військові, армія РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі, в Азовському — один. Ракетоносії заведені у пункти базування.

5 грудня українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

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