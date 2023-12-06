Росія намагається вдосконалити ударні дрони — британська розвідка

З середини 2023 року Росія майже напевно доповнила запас іранських дронів-камікадзе Shahed (БПЛА OWA) аналогічною зброєю, виготовленою на заводах у Росії.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці вважають, що зараз Росія майже напевно намагається впровадити вдосконалення в конструкції ударних дронів на основі досвіду експлуатації.

Наприкінці листопада 2023 року повідомлялося, що збитий безпілотник був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

"Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що існує реалістична можливість того, що Росія також "намагається пом’якшити українські заходи радіоелектронної боротьби".

"Деякі інші ударні дрони російського виробництва, ймовірно, пофарбовані в чорний колір, що ускладнює візуальну ідентифікацію безпілотників, що наближаються, вночі. Росія все частіше використовує БПЛА OWA у великих рейдах, намагаючись подолати українську ППО", — зазначили у відомстві.

Однак, як зазначили у британській розвідці, Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, якими атакує РФ.

У ніч проти 25 листопада війська Росії атакували Київ безпілотниками. Падіння уламків збитих дронів зафіксовані у Печерському, Солом'янському і Дніпровському районах столиці.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ППО знизила 74 з 75 дронів, якими РФ атакувала Україну. Найбільшу кількість дронів збили на Київщині. У КМВА повідомили, що під час нічної повітряної атаки РФ на Київ, ППО збили понад 60 повітряних цілей.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія під час нічної атаки використала дрони чорного кольору і використали для покриття "шахедів" карбон, який поглинає радіолокаційні сигнали.