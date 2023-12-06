НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Росія намагається вдосконалити ударні дрони — британська розвідка
РОСІЯЗброяВторгнення Росії в УкраїнуСвітЗброя і технології

Росія намагається вдосконалити ударні дрони — британська розвідка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
"шахеди"
Демонстраційний політ дронів під час навчань, що проводив Тегеран, 15 січня, 2021 р. Фото: Imamedia via AP

З середини 2023 року Росія майже напевно доповнила запас іранських дронів-камікадзе Shahed (БПЛА OWA) аналогічною зброєю, виготовленою на заводах у Росії.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці вважають, що зараз Росія майже напевно намагається впровадити вдосконалення в конструкції ударних дронів на основі досвіду експлуатації.

Наприкінці листопада 2023 року повідомлялося, що збитий безпілотник був оснащений українською SIM-картою та 4G-модемом.

"Ймовірно, це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в реальному часі за допомогою веж стільникового зв’язку, щоб зменшити залежність від супутникової навігації", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що існує реалістична можливість того, що Росія також "намагається пом’якшити українські заходи радіоелектронної боротьби".

"Деякі інші ударні дрони російського виробництва, ймовірно, пофарбовані в чорний колір, що ускладнює візуальну ідентифікацію безпілотників, що наближаються, вночі. Росія все частіше використовує БПЛА OWA у великих рейдах, намагаючись подолати українську ППО", — зазначили у відомстві.

Однак, як зазначили у британській розвідці, Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість озброєнь, якими атакує РФ.

У ніч проти 25 листопада війська Росії атакували Київ безпілотниками. Падіння уламків збитих дронів зафіксовані у Печерському, Солом'янському і Дніпровському районах столиці.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ППО знизила 74 з 75 дронів, якими РФ атакувала Україну. Найбільшу кількість дронів збили на Київщині. У КМВА повідомили, що під час нічної повітряної атаки РФ на Київ, ППО збили понад 60 повітряних цілей.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія під час нічної атаки використала дрони чорного кольору і використали для покриття "шахедів" карбон, який поглинає радіолокаційні сигнали.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Фінляндія
У РФ хочуть відправити на війну проти України нелегальних мігрантів — ISW
Джон Кірбі
Кірбі розповів, за яких умов США братимуть участь у боях проти Росії
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі
Канада заборонила прямий імпорт російських алмазів
Діаманти
G7 до кінця цього року запровадить обмеження на імпорт російських алмазів
На початок