Через сказ у кота в селищі на Волині запровадили карантинні обмеження

На кількох вулицях селища Ратне на Волині запровадили карантинні обмеження. Це пов'язано із захворюванням кота на сказ.

Як повідомили у селищній раді, хвору тварину виявили на вулиці Прип’ятська. На засіданні протиепізоотичної комісії ухвалили рішення запровадити карантин також на вулицях Богдана Хмельницького, Набережна, Європейська та Короленка, які межують із місцем, де виявили кота зі сказом.

Місцевих ветеринарів зобов’язано провести подвірну вакцинацію усіх домашніх тварин на вулицях, де запровадили карантин.

У разі, якщо домашня тварина поводитиметься неадекватно чи проявлятиме агресію — жителів селища просять звертатися за номером (067)1593582.

Довідково: Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.

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