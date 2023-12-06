Біля Роботиного поліг житель Олексіївської громади на Харківщині

Сергій Анісімов з селища Слобідського загинув 2 грудня під час бойового завдання на околиці Роботиного Запорізької області.

Про втрату повідомили в Олексіївській громаді.

"Сергій Олександрович був чесною, доброю, життєрадісною та відважною людиною. У чоловіка залишились два сини та мати", — сказано в повідомленні.

За даними громади, чоловік служив старшим механіком-водієм у взводі оперативного призначення. Йому було 52 роки.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube