Вдруге за останні 70 років. Ердоган поїде до Греції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 7 грудня, здійснить візит до Афін. Це другий візит президента Туреччини до Греції за останні 70 років — попередній був у 2017 році.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Грецька поліція, тим часом, заборонила будь-які публічні збори в день візиту Ердогана — "з міркувань громадської безпеки".

Планується, що країни підпишуть не менше 20 угод, у тому числі щодо міграції. В Афінах лідери двох країн обговорять нормалізацію двосторонніх зв'язків, відносини між ЄС і Туреччиною, а також співпрацю для припинення нелегальної міграції.

Як пише видання, турецький президент заявив про бажання відкрити нову сторінку у відносинах двох країн, незважаючи на всі розбіжності і територіальні суперечки.

"Плекання ворожнечі не є конструктивним, і ми готові розпочати нову еру, виконати обіцянки і розвивати відносини, вільні від зовнішнього впливу", — заявив Ердоган у суботу, 2 грудня, перед своєю першою з 2017 року поїздкою через Егейське море.

Як нагадує видання, 7 грудня 2017 року Ердоган здійснив перший за 65 років президентський візит з Туреччини до Греції, щоб зустрітися з тодішнім президентом Прокопісом Павлопулосом. На той момент питання розмежування континентальних шельфів, мусульманської турецької меншини в Західній Фракії і розділеного середземноморського острова Кіпр все ще залишалися головними проблемами на порядку денному.

Нинінші офіційні переговори на високому рівні дають надію на те, що цього разу можна досягти більш відчутних результатів, вважає член Фонду політичних, економічних і соціальних досліджень (SETA) і експерт з міжнародного права, який зараз викладає в Університеті Йилдирима Беязита в Анкарі Юджел Асер.

"Візит Ердогана слід розглядати як такий, де відносини можуть бути переведені на більш міцний ґрунт", — сказав Асер в ексклюзивному інтерв'ю Daily Sabah.

Він також зазначив, що ймовірні й інші результати, зокрема, відновлення заходів зі зміцнення довіри, які можуть бути реалізовані протягом 2024 року, а також укладення угод у сфері економіки, торгівлі, туризму та інших галузях.

Що відомо про проблеми у взаєминах між Туреччиною і Грецією

Між Туреччиною і Грецією існує історична напруженість, зокрема й через турецьке вторгнення на Кіпр. Разом з тим, обидві країни є членами НАТО.

Причиною більшості проблем у взаєминах між країнами є запаси природного газу на морському шельфі, що розділяє держави. Із ним пов’язаний конфлікт щодо володіння територіями і морськими економічними зонами, попереднє розмежування яких президент Туреччини ставить під сумнів протягом останніх кількох років.

Зокрема, Ердоган ставить під сумнів частини Лозаннського договору 1923 року, який врегулював кордони між двома країнами майже 100 років тому. Відповідно до цього договору, більшість островів в Егейському морі належать Греції, навіть ті, які лежать у безпосередній близькості від материкової Туреччини. У східній частині Егейського моря низка цих островів мілітаризовані Грецією, що, за турецькою інтерпретацією, є порушенням Лозаннської та пізніше укладеної Паризької угоди 1947 року. Для Греції, з іншого боку, озброєння є необхідним запобіжним заходом проти загрози висадки військ із десантних суден на західному узбережжі Туреччини. Крім того, країни мають низку спірних питань, серед яких розвідка корисних копалин у східному Середземномор'ї та конкуренція в Егейському морі.