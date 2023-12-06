Сили ППО вночі знищили 41 дрон-камікадзе з 48

У ніч на 6 грудня 2023 року війська РФ атакували Україну 48 безпілотниками типу Shahed з двох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 41 дрон-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Безпілотники запускали з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ).
"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Як зазначив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, більшість дронів-камікадзе знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони.