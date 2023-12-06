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Сили ППО вночі знищили 41 дрон-камікадзе з 48
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуВійнаЖиття

Сили ППО вночі знищили 41 дрон-камікадзе з 48

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"Шахед"
"Шахед". Фото ілюстративне: Getty images

У ніч на 6 грудня 2023 року війська РФ атакували Україну 48 безпілотниками типу Shahed з двох напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили 41 дрон-камікадзе.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Безпілотники запускали з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область (РФ).

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, більшість дронів-камікадзе знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони.

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