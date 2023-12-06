Сполучене Королівство оголосило про новий пакет допомоги для України

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Напередодні свого візиту до США, Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі понад 1,7 млрд гривень.

"Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", — йдеться у повідомленні.

Ці гроші є частиною загальної суми гуманітарної допомоги від Британії для України в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Що відомо про допомогу Сполученого Королівства

Велика Британія є одним із головних партнерів, які надають Україні військову допомогу у боротьбі з російською агресією. Одним із останніх "передач" були ракети Martlet. Вони є ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", які використовує Росія у війні проти України.

У листопаді до державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через трастовий фонд Світового банку. Їх спрямують на пенсії та зарплати медиків.