НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Сполучене Королівство оголосило про новий пакет допомоги для України
ВЕЛИКА БРИТАНІЯВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАГуманітарна допомогаСвітВійна

Сполучене Королівство оголосило про новий пакет допомоги для України

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор Британії
Прапор Великої Британії. Ілюстративне фото: АР

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Напередодні свого візиту до США, Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі понад 1,7 млрд гривень.

"Ще 7,75 млн фунтів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", — йдеться у повідомленні.

Ці гроші є частиною загальної суми гуманітарної допомоги від Британії для України в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Що відомо про допомогу Сполученого Королівства

Велика Британія є одним із головних партнерів, які надають Україні військову допомогу у боротьбі з російською агресією. Одним із останніх "передач" були ракети Martlet. Вони є ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", які використовує Росія у війні проти України.

У листопаді до державного бюджету України надійшло близько 400 млн доларів США під гарантію Великої Британії через трастовий фонд Світового банку. Їх спрямують на пенсії та зарплати медиків.

Топ дня
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн
США виділили пакет допомоги на $175 млн, Британія та Норвегія створять коаліцію щодо України. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс
Велика Британія та Норвегія створюють коаліцію на підтримку України
Велика Британія, прапор
Британія запровадить нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ
РФ контролює більшу частину забудованої території Мар'їнки — британська розвідка
РФ контролює більшу частину забудованої території Мар'їнки — британська розвідка
Селлафілд
Хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Великої Британії — The Guardian
На початок