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Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів. Про що говорили
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Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів. Про що говорили

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Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів. Про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, 5 грудня 2023 року. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський сьогодні 5 грудня зустрівся з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот. Говорили зокрема про ситуацію на фронті, зерновий експорт та євроінтеграцію України.

Про це президент сказав під час вечірнього звернення.

"Обговорили вже зроблене. Серед іншого ситуацію на півдні нашої держави – роботу нашого експортного коридору, наш зерновий експорт", — зазначив Зеленський.

Також він поінформував главу МЗС Нідерландів про ситуацію на полі бою та про оборонні пакети, які потрібні Україні.

"Звичайно, окрім іншого, ми встигли обговорити й питання європейської інтеграції. Україна виконує все, що необхідно, і вже найближчими днями очікуємо ухвалення Верховною Радою України кількох євроінтеграційних законопроєктів – дуже важливих", — додав президент.

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