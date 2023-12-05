На дорогах Волині через ожеледицю і замети застрягли три карети "швидкої"

Ввечері, 5 грудня у селах Луцького та Володимирського районів дорогою на виклик застрягли три карети швидкої медичної допомоги.

Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області, авто медиків не могли доїхати до хворих через ожеледицю і сніг.

Перша "швидка" застрягла між селами Звиняче й Мислині Горохівської громади. Медики їхали на виклик до пенсіонера із гострим болем у животі. Зі снігового замету авто спершу відкопали очевидці, але далі проїхати "швидка" не змогла.

Рятувальника довелося проклали колію пожежним автомобілем високої прохідності.

Ще одне авто невідкладної медичної допомоги рятувальники відбуксирували зі снігового замету й супроводили до села Красів. Як зазначили в ДСНС, там медики забрали і завезли до лікарні п'ятирічну дитину з ознаками гострого бронхіту.

Вночі рятувальники повідомили, що дістали зі снігового замету третю за рахунком "швидку". Це сталося у селі Колпитів Локачинської громади. До будинку пацієнта медики не доїхали усього 200 метрів. Авто відбуксирували на розчищену ділянку дороги.

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