На фронті протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом доби 5 грудня на передовій в Україні відбулось 70 бойових зіткнень, ситуація на сході та півдні залишається складною.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Новодмитрівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Костобобрів, Хрінівка, Мхи Чернігівської області; Попівка, Бачівськ, Грабовське Сумської області; Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 5 атак РФ в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку, Сили оборони відбили 13 атак росіян, який за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 9 атак РФ в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Богданівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 23 російської атаки в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де російське військо, за підтримки авіації, безуспішно намагалося прорвати оборону українських військ. Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де російська армія, за підтримки авіації, здійснила 13 атак на позиції українських захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка.

На Шахтарському напрямку українськими захисниками відбито атаку РФ в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку, Сили оборони відбили всі атаки росіян, в районі західніше Вербове Запорізької області. Російське військо завдало авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження росіянам.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російського бомбардувальника Су-24М", — додали у Генштабі.

Крім того, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціям РЕБ та 11 артилерійських засобах армії РФ.