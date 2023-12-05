Сумські хокеїстки поступилися команді з Чехії

Збірна команда України з хокею на траві, куди входять сумські спортсменки, зараз проводить тренувальний збір у Франції. 5 грудня спортсменки провели гру з чеською командою.
"Сьогодні збірна України, складена з вихованок сумського хокею, провела товариський матч з командою Чеською республіки. На жаль, ми поступились чешкам", — повідомила Суспільному менеджерка команди Аліна Гашенко.
У сьогоднішньому спарингу "синьо-жовта" збірна поступилась мінімально – 0:1.
Фото: Аліни Гашенко
Наступний матч команда Світлани Макаєвої проведе 7 грудня. Суперницями збірної команди України будуть дівчата збірною Франції
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