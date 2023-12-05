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Зґвалтування неповнолітньої на Черкащині: оголосили вирок
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Зґвалтування неповнолітньої на Черкащині: оголосили вирок

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У справі про зґвалтування 12-річної дівчинки на Черкащині суд виніс вирок. Йдеться про жителя Канівщини, який 2 березня 2023 року вчинив насильницькі дії стосовно неповнолітньої і потім переховувався від поліції у лісосмузі.

Юнака визнали винним у зґвалтуванні малолітньої, розповіла Суспільному речниця прокуратури області Богдана Кулик.

"На початку березня 2023 року житель одного з сіл Черкаського району повертався зі своєю односелицею додому. Поблизу місцевого ставка вчинив протиправні дії сексуального характеру — зґвалтував 12-річну дівчинку. Надалі намагався виїхати за межі населеного пункту для уникнення кримінальної відповідальності. Для цього переховувався в лісосмузі. Правоохоронці встановили місцезнаходження хлопця за допомогою дрона", — деталізувала речниця.

Юнакові інкримінували обвинувачення за ч. 4 ст. 152 КК України — зґвалтування Кримінального кодексу України.

"Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі. Також інформацію внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", — пояснила Богдана Кулик.

До вироку суду юнак перебував під вартою.

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