Понад 60 тисяч заяв подали українці на отримання компенсації за зруйноване житло через війну з Росією. Місцева влада опрацювала їх. Понад 30 тисяч заяв пройшли верифікацію — і люди вже отримали компенсації.

Про це розповіла в інтерв'ю "Українському Радіо" Олена Шуляк, голова партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування.

Як відбувається розгляд заявок

Люди мають пройти два етапи. Перший — заявка в "Дії". Другий — подання заяви на підтвердження інформаційного повідомлення з "Дії".

Далі заява потрапляє до комісії, яка створена при органах місцевого самоврядування. По всій Україні працюють 638 комісій. За законом, 38% складу комісій — представники громадських організацій, які стежать за роботою таких комісій і максимально допомагають у запровадженні цього компенсаційного механізму, розповідає Олена Шуляк.

Комісія детально фіксує пошкодження, оцінку кожної частини житла.

"У комісії на руках є відповідний чек-лист, де чітко прописана вартість за кожний пошкоджений елемент: вікна, покрівля тощо. Така ж процедура буде і для тих громадян, які подаватимуть заяву на компенсацію, коли вони витратили на ремонт власні кошти", — пояснила парламентарка.

Щодо сертифікатів не на ремонт, а на нове житло, то Шуляк нагадала: їх видають лише громадянам, у кого житло повністю зруйноване обстрілами. Влада вже сформувала понад 1000 таких сертифікатів.

Скільки грошей за ремонт пошкодженого житла компенсує держава

Наступного року запроваджуються компенсації за ремонти, які українці вже виконали власним коштом, але мають про це підтвердження та звіти. Ті, хто отримав виплати за ремонт зараз, і ті, хто отримає компенсацію у 2014-му, використовуватимуть однакову вартість матеріалів на відновлення.

"Держава не може компенсувати всі суми за чеками, але для того, щоб установити певну справедливість, використовуватиметься середня ціна, однакова для всіх громадян, що беруть участь у програмі компенсацій за пошкоджене житло", — сказала голова "Слуги народу".

Вона зауважила, що немає верхньої межі, скільки грошей може отримати постраждалий. На першому етапі компенсували до 200 тисяч грн. Потім держава побачила, що такої суми бракує, й на новому етапі люди будуть отримувати до 500 тисяч грн.

Компенсація за житло на окупованих територіях України

Олена Шуляк каже, що в законі передбачили механізм компенсації за житло на тимчасово окупованих територіях, хоча зараз виплачують поки тільки за підконтрольні українському уряду.

Надалі ж — експериментальним містом обрали Мелітополь. Протягом 3 місяців жителям Мелітополя почнуть виплачувати компенсації. За підсумками цього механізму влада побачить, що варто змінити і як масово перейти до компенсації по всіх окупованих територіях.

"За статистикою інформаційних повідомлень ми бачимо, що Донецька область — на першому місці за кількістю зруйнованих та пошкоджених помешкань", — говорить депутатка.