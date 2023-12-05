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Понад півтори тисячі працевлаштованих: де знайшли роботу переселенці на Волині
РоботаПереселенціРегіони

Понад півтори тисячі працевлаштованих: де знайшли роботу переселенці на Волині

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За час повномасштабної війни на Волині працевлаштували понад півтори тисячі внутрішньо переміщених українців. Загалом у пошуках роботи до районних філій центру зайнятості звернулися понад 3,5 тисячі переселенців.

Про це Суспільному розповіла директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин.

З її слів, лідером із працевлаштування переселенців є Луцька картонно-паперова фабрика. За останніх півтора року на підприємстві знайшли роботу 75 внутрішньо переміщених українців з територій, де тривають активні бойові дії.

38-річний Антон Ревенко до Луцька із Рубіжного Луганської області переїхав торік. На підприємстві працює від початку технологом.

"Приїхав сюди, запросили на роботу. Я пропрацював 17 років на такому ж, схожому виробництві. Робота така сама, тому, як кажуть, не звикати", — говорить переселенець з Луганщини.
Луцька картонно-паперова фабрика
Переселенець з Рубіжного Антон Ревенко, який працює технологом на Луцькій картонно-паперовій фабриці. Фото: Суспільне Луцьк

42-річна Віта Іванова з Краматорська Донецької області на Волині живе більше року. Розповідає: роботу на фабриці знайшла за оголошенням.

"Я – пакувальниця. Працюю вже рік. Буває по-різному: і тяжко, і нормально. Працювати можна", — каже переселенка з Донеччини.
Луцька картонно-паперова фабрика
Переселенка з Донеччини Віта Іванова, яка зараз працює на Луцькій картонно-паперовій фабриці. Фото: Суспільне Луцьк

Підприємство спеціалізується на виробництві картонно-паперової продукції. Цілодобово у чотирьох цехах працює 820 робітників. За добу, розповідає заступник гендиректора з управління персоналом Віталій Смусь, тут переробляють майже 250 тонн макулатури.

Після працевлаштування внутрішньо переміщених українців роботодавець звертається до служби зайнятості за відшкодуванням заробітної плати. Таке відшкодування становить дві мінімальних заробітних плати. Це — 13 400 гривень за два місяці, — каже директорка обласного центру зайнятості.

"Найбільше працевлаштованих переселенців — у Луцьку, найменше — в Камінь-Каширському районі. Це дуже приємно, що люди знаходять роботу на Волині. А отже, вони тут залишаються на проживання, поки ми не здобудемо Перемогу", — зазначає Алла Куцин.

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