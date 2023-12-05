В Італії медпрацівники розпочали 24-годинний страйк. У чому причина

В Італії лікарі, медсестри та керівники системи охорони здоров'я у вівторок, 5 грудня, влаштували загальнонаціональний 24-годинний страйк. Це відбувається на знак протесту проти скорочення пенсій та інших заходів, що впливають на охорону здоров'я, які містяться в законопроєкті про бюджет на 2024 рік. Зараз цей документ перебуває на розгляді в парламенті.

Про це повідомляє ANSA.

За даними профспілок, страйкує близько 85% медичного персоналу, що може призвести до скасування до 1,5 мільйона прийомів медиками громадян.

Коментуючи бюджетний законопроєкт, проти якого виступають медики у профспілці заявили, що мова йде про скорочення пенсійного забезпечення щонайменше 50 000 людей, що становить до 26 347 євро на рік довічно.

Колишній міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца з лівоцентристської опозиційної Демократичної партії (PD) також розкритикував запропонований "механізм перерахунку, який призведе до значного скорочення пенсій лікарів".

"Від героїв пандемії до відбирання пенсій: це справжня ганьба, яку необхідно виправити якомога швидше", — сказав він.

Напередодні, у понеділок ввечері, міністр по зв'язках з парламентом Лука Чіріані заявив, що "до кінця тижня" уряд подасть свої поправки до законопроекту про бюджет, включно з "найважливішою поправкою про пенсії для лікарів".

"Я щойно говорив про це з (міністром економіки Джанкарло — ред.) Джорджетті, вони все ще працюють над ним, ми сподіваємося, що він буде готовий швидко", — сказав Чіріані.

У липні в Англії вперше за майже 50 років старші лікарі і стоматологи вийшли на 48-годинний страйк. Перед тим британська медична асоціація відхилила підвищення заробітної плати консультантів на 6%, назвавши його "образливим" і "жорстоким скороченням реальної заробітної плати". Вона закликала підвищити зарплату на 35%, оскільки стверджує, що саме на цю цифру зменшилася зарплата консультантів за останні 15 років.