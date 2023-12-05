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У селі на Волині в пожежі загинув пенсіонер
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У селі на Волині в пожежі загинув пенсіонер

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Пожежа в селі на Волині
Рятувальники в селі Морозовичі, де сталася пожежа в приватній оселі, 5 грудня 2023 року. Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

У селі Морозовичі Володимирського району 5 грудня сталася пожежа у приватному житловому будинку, у якій загинув 61-річний господар помешкання.

Як розповіла Суспільному провідна фахівчиня пресслужби Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Віталія Лукашевич, повідомлення про пожежу до служби "101" надійшло об 11:35. За викликом прибула добровільна пожежна команда з села Поромів і рятувальники з Нововолинська.

Пожежа не набула великих масштабів, її вогнеборці загасили менш як за 20 хвилин, зазначила фахівчиня пресслужби.

Тіло чоловіка 1962 року народження рятувальники виявили в одній із житлових кімнат будинку. Медики екстреної допомоги, котрі також прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

У селі на Волині в пожежі загинув пенсіонер
Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій у Волинській області

Як додала Віталія Лукашевич, причину пожежі та загибелі пенсіонера наразі встановлюють фахівці.

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